﻿Genesungshelfer Nähe: Was das Elternhaus „Teddybär“ am Uniklinikum Dresden leistet

Dresden. Niemand ist gern Patient im Krankenhaus. Doch für ein Kind kann es sich wie eine kleine Katastrophe anfühlen, plötzlich im Klinikbett aufzuwachen anstatt in den eigenen vier Wänden. Ohne die Lieblingsbettwäsche, das eigene Spielzeug und vor allem: ohne Mama und Papa.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass die Trennung von den Eltern zu psychischen Stress bis hin zur Traumatisierung führen kann, haben wissenschaftliche Studien bewiesen. Dass es wiederum einen positiven Effekt auf die Genesung haben kann, wenn Eltern ihr Kind im Krankenhaus begleiten, ist klar.

Wenn Klinik und Heimat über 1000 Kilometer auseinander liegen

Doch was, wenn die Klinik über 1000 Kilometer vom Wohnort entfernt liegt? Seit vergangener Woche lässt der 15-jährige David aus Rumänien am Dresdner Uniklinikum (UKD) seine Narben am rechten Oberarm behandeln. 2022 hatte der Jugendliche beim Klettern auf einen Güterzug einen Stromschlag abbekommen und sich dabei teils schwerste Verbrennungen zugezogen. Nachdem er bereits vier Monate stationär in Bukarest behandelt wurde, hoffen David und seine Eltern nun auf die Expertise der plastischen Chirurgen am UKD.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dank des Elternhauses „Teddybär“ der Dresdner Kinderhilfe können sie währenddessen zusammenbleiben. „Dass wir hier wohnen können, ist ein Traum“, sagt Catalin Stocheciu, der Vater des jungen Patienten.

Elternhaus finanziert sich ausschließlich über Spenden

In dem dreistöckigen Haus an der Schubertstraße haben der 38-Jährige und seine Frau ein komplett eingerichtetes Appartement für sich und eine Küche, in der sie sich etwas zu Essen machen können. Der Aufenthalt ist für sie kostenlos, das Elternhaus finanziert sich ausschließlich über Spenden, erklärt Michael Doerwald, Vorstandsvorsitzender der Dresdner Kinderhilfe.

2008 hat der gemeinnützige Verein, der sich für chronisch kranke Kinder und ihre Familien einsetzt, das Elternhaus eröffnet, auch mit Hilfe der DNN-Spendenaktion „Dresdner helfen Dresdnern“. Heute zählt es 13 Appartements und 16 ehrenamtliche Mitarbeiter, die die Räume sauber und instandhalten, Belegungspläne schreiben und ein offenes Ohr für die Sorgen der Eltern haben.

Viele ehrenamtliche Helferinnen waren Krankenpflegerinnen am UKD

„Man freut sich, wenn man helfen kann und vor allem, wenn es Heilungserfolge gibt“, sagt Cornelia Fentrop-Riegel, die seit Jahren im Elternhaus arbeitet. Während die meisten ihrer Kolleginnen ehemalige Krankenpflegerinnen am Uniklinikum sind, kommt die 67-Jährige aus dem technisch-zeichnerischen Bereich. Was es heißt, sich um andere zu kümmern, weiß sie dank ihrer beiden Kinder. Zweimal im Monat schaut Cornelia Fentrop-Riegel im „Teddybär“ vorbei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Elternhaus benötigt mindestens 75 000 Euro teure Renovierung

Auch, weil die Helferinnen unentgeltlich arbeiten, ist das Elternhaus überhaupt finanzierbar. Rund 60 000 Euro koste es pro Jahr, die Einrichtung am Laufen zu halten, sagt Michael Doerwald von der Kinderhilfe. Das Angebot sei seit seinem Start im Jahr 2008 unverzichtbar geworden.

Rund 300 bis 400 Eltern würden im Elternhaus pro Jahr einchecken und im Schnitt zwei bis vier Wochen bleiben. Die Appartements seien fast immer belegt. Mit Folgen: Das Haus an der Schubertstraße braucht eine Schönheitskur. Die Küchen benötigen neue Kühlschränke und Mikrowellen, die Zimmer neue Möbel, der Parkettboden eine neuen Schliff, die Wände frische Farbe. Kostenpunkt: mindestens etwa 75 000 Euro.

Aktuelle Spende in Höhe von 50 000 Euro

Umso gelegener kam da die Spende von David Haderk, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Freiberger Dienstleistungsgruppe (FDG). 50 000 Euro hat der für ein Bild des Dresdner Künstlers Kay „Leo“ Leonhardt hingelegt, die laut Kinderhilfe in vollem Umfang ins „Teddybär“ fließen.

Bis Ende des Jahres, so hofft Michael Doerwald, ist die etagenweise Renovierung des Elternhauses abgeschlossen. Catalin Stocheciu und seine Frau haben bis dahin längst wieder ausgecheckt, voraussichtlich am Mittwoch geht es zurück nach Rumänien. Wenn ihr Sohn wieder eine Behandlung im Uniklinikum benötigt, wissen sie allerdings, wo sie unterkommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Infos und Spendenkonto: dresdner-kinderhilfe.de/das-elternhaus-teddybaer/

DNN