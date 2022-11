﻿Uniklinikum Dresden und Weiße Flotte laden zur Dampferfahrt gegen Pankreaskrebs

Gerade als Claus-Dieter Donat in den Ruhestand gehen will, ereilt ihn die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Wie es dem Dresdner heute geht und warum er, die Weiße Flotte und das Uniklinikum Dresden am 17. November zu einer Dampferfahrt einladen.

Dresden. Eigentlich sollte im September die Ruhe in Claus-Dieter Donats Leben einkehren. Mit 82 Jahren hatte er seinen letzten Job als Honorarprofessor an der Hochschule Meißen an den Nagel gehängt. Die Zeit war gekommen, die Ruhe aber nicht. Stattdessen: Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ein Zufallsbefund.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich hatte keine Schmerzen, keine Probleme“

„Ich hatte keine Schmerzen, keine Probleme“, sagt der Dresdner heute. Nur im Rahmen einer Routineuntersuchung kamen die Ärzte dem Tumor am Pankreas, wie die Drüse auf Höhe des Bauchnabels auch genannt wird, auf die Schliche. Keinen Monat später wurde Claus-Dieter Donat in der Klinik für Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie am Uniklinikum Dresden (UKD) operiert. Der Tumor ist weg, seit Montag läuft die Chemotherapie zur weiteren Behandlung.

Tumore am Pankreas oft lange Zeit unerkannt

So viel Glück im Unglück haben nicht alle Patienten. Häufig bleibt Bauchspeicheldrüsenkrebs lange un­erkannt, da sich Symptome wie Schmerzen oder Gelbsucht oft erst in den späteren Stadien melden. Gleichzeitig ist die Krebssorte besonders aggressiv, war 2020 laut Statistischem Bundesamt nach Lungenkrebs die zweithäufigste Todesursache bei Tumorerkrankungen. Weil sie so spät erkannt werden, sind Tumore am Pankreas häufig nicht mehr operabel, sagt Jürgen Weitz, der am UKD die Klinik für Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie leitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Uniklinikum sammelt Spenden im Kampf gegen den Krebs

Mit einem Früherkennungsverfahren, beispielsweise über einen Bluttest, könnten Ärzte Pankreaskrebs künftig schneller entdecken. Bisher haben die seit mehr als zehn Jahren auch in Dresden verfolgten Forschungsansätze dazu aber keinen Erfolg gebracht, heißt es vom UKD. Damit sich das ändert, hat die Dresdner Stiftung für Hochschulmedizin für den 17. November, den internationalen Pankreaskrebstag, eine Spendenaktion organisiert. Partner ist dieses Jahr die Weiße Flotte, die am Donnerstagabend ih­re beiden Dampfer „Dresden“ und „Leipzig“ lila anstrahlen lässt, um auf die Krebserkrankung aufmerksam zu machen. In den Jahren zuvor leuchteten bereits der Kulturpalast und das Blaue Wunder in der Aktionsfarbe.

Weiße Flotte lädt zur Dampferfahrt am 17. November

„Krebs geht uns alle an“, sagt Victor Straubhaar, der seit Februar die Geschäfte der Weißen Flotte leitet und am 17. November alle Dresdner zu einer Spendenfahrt auf den lila beleuchteten Dampfern einlädt. Zwei Stunden werden die Schiffe auf der Elbe wischen Pieschen und Loschwitz unterwegs sein. Startpunkt ist um 18 Uhr am Terrassenufer. Mit an Bord sind Patienten wie Claus-Dieter Donat und Dresdner Pankreaskrebs-Experten wie Jürgen Weitz. Dazu gibt es Infostände von Selbsthilfegruppen, Vorträge von Medizinern und Musik.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die auf der Fahrt für die Dresdner Stiftung der Hochschulmedizin gesammelten Spenden sollen in Forschung, Therapie und Patientenprogramme fließen. Diese seien wichtig, da es für viele Projekte noch keine etablierte Finanzierung gebe, sagt Frank Ohi, kaufmännischer Vorstand vom UKD und der Stiftung. In den vergangenen zehn Jahren seien über Aktionen wie am 17. November rund sechs Millionen Eu­ro zusammengekommen, wodurch mehr als 300 Projekte in der Krankenversorgung und in Forschung und Lehre umgesetzt werden konnten.

Die Teilnahme an der Aktionsfahrt mit der Weißen Flotte am 17. November ist kostenlos. Tickets gibt es online unter www.saechsische-dampfschifffahrt.de