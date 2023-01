﻿Die größten Probleme im Universitätsklinikum Dresden

Wenn Patienten nicht behandelt werden können, weil Personal fehlt, gerät ein Krankenhaus in Schieflage. Das Universitätsklinikum Dresden erwartet ein schwieriges Jahr 2023 und kämpft gegen viele Probleme.

Dresden. Der Vorstand des Universitätsklinikums Dresden rechnet mit einem schwierigen Jahr 2023. „Wir planen mit einem Verlust“, erklärten Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand und Frank Ohi, Kaufmännischer Vorstand des Krankenhauses. Sollten sich die Befürchtungen bestätigen, werde das Universitätsklinikum zum vierten Mal in Folge ein Jahr mit einem wirtschaftlichen Minus abschließen.

„Wir bleiben trotzdem zuversichtlich und realisieren unsere großen Projekte“, kündigte Ohi an. Der Wirtschaftsplan gehe von einer weiteren Steigerung der Beschäftigtenzahlen aus, das Klinikum werde kein Personal entlassen. „Es ist eine schwierige Zeit, aber wir werden an unserer Entwicklung nicht sparen“, so der Kaufmännische Vorstand.

Bis zu 30 Prozent Ausfallquote beim Personal

Laut Albrecht habe sich die Hoffnung, dass sich nach Abebben der Coronabelastungen die Patientenzahlen auf das Niveau vor Corona zurückkehren, nicht bestätigt. Das liege aber nicht daran, dass die Patienten nicht mehr kommen würden. „Wir mussten kontinuierlich Stationen und Operationssäle geschlossen halten, weil das Personal nicht vorhanden war“, so der Medizinische Vorstand. Teilweise habe die Ausfallquote bei 30 Prozent gelegen. „Insbesondere in den Ferien und an Feiertagen fehlte uns Pflegepersonal.“

Michael Albrecht (med. Vorstand) und Frank Ohi (kaufm. Vorstand) © Quelle: Christoph Reichelt

Schließungen von Stationen und Operationssälen hätten zur Folge gehabt, dass das Universitätsklinikum Operationen absagen musste und Patienten nicht annehmen konnte. „Die Leistungsausfälle haben große Folgen für uns. Sie haben sich auch auf die Stimmung ausgewirkt“, konstatierte Albrecht. Insbesondere die Bereiche Anästhesie und Intensivmedizin seien von den Ausfällen betroffen gewesen. Das sind Schlüsselbereiche mit hoch spezialisiertem Personal, das nicht einfach ersetzt werden könne.

2019 hat die Uniklinik mit weniger Personal mehr Patienten versorgt

Inzwischen sei im Klinikum ein Diskussionsprozess in Gang gekommen, wie die Fehlquote reduziert werden kann. „Wir befinden uns in Tarifverhandlungen mit Verdi und schlagen unter anderem Pool-Lösungen vor, um kurzfristige Ausfälle zu kompensieren“, deutet Albrecht einen Weg aus der Krise an. Fest stünde: 2019 habe das Klinikum mit weniger Personal mehr Patienten behandelt als 2022. „Da haben sich aber inzwischen die Dinge geändert“, so Albrecht.

In die Bilanz von 2022 fällt auch die Entwicklung der Corona-Pandemie mit deutlich weniger schweren Verläufen und damit auch Beatmungspatienten. Die ECMO-Fälle seien ein Kosten- und Erlösfaktor gewesen, so Albrecht, auch die Ausgleichszahlungen des Bundes für das Freihalten von Betten seien eine Einnahmequelle gewesen, die fehlen würde – auch wenn das Klinikum die Mittel nicht eingeplant hatte. „Wir haben ja Coronapatienten auf der Intensivstation behandelt und die Betten nicht freigehalten“, erklärte Albrecht.

11,5 Millionen Euro mehr für Strom und Heizkosten

Mit 11,5 Millionen Euro zusätzlich würden allein die gestiegenen Kosten für Strom und Wärme im vergangenen Jahr ins Gewicht fallen, so Ohi. „Wir erwarten nicht, dass es dafür noch eine Kompensation gibt.“ Immerhin sei für 2023 eine Entlastung vorgesehen, die aber die Teuerung nicht komplett abdecken werde. Auch die Kosten für Medikamente und medizinischen Bedarf seien gestiegen und würden sich im Jahresabschluss niederschlagen. „Wir können das aushalten, weil wir in der Vergangenheit gut gewirtschaftet haben“, so der Medizinische Vorstand.

Aktuell, erklärte Albrecht, seien noch 20 Prozent der Intensivbetten gesperrt, im Vorjahr hätten teilweise nur 40 der normalerweise 60 Intensivbetten in der operativen Intensivmedizin zur Verfügung gestanden. „Das heißt, dass es Patienten gab, die wir nicht behandeln konnten. Das schafft Verdruss bei den behandelnden Ärzten, Pflege und letztlich bei den Patienten, die teilweise am Operationstag erfahren haben, dass der Termin verschoben werden muss.“ Corona habe auf die Personalsituation keine negativen Auswirkungen gehabt, das Klinikum habe sogar zusätzliche Beschäftigte gewinnen können. „Aber 60 Prozent der Pflegekräfte arbeiten in Teilzeit. Das muss man wissen, um unsere Probleme zu verstehen“, sagte Albrecht.

Mehr Verlässlichkeit vom Bund gefordert

Für die Zukunft wünschen sich die Vorstände verlässliche Regeln vom Bund. „Niemand weiß im Moment, wohin es gehen soll. Das Finanzierungssystem für die Krankenhäuser steht noch nicht fest“, so Ohi. „Wir würden gerne erfahren, wie die Strategie aussieht.“ Hinzu kämen Ungerechtigkeiten unter anderem beispielsweise beim Pflegebonus, den beispielsweise Hebammen und Beschäftigte der Notaufnahmen nicht erhalten würden. „Diese Störfaktoren von außen zehren an der Motivation der Betroffenen.“

Dass die Servicekräfte, die die Krankenschwestern und -pfleger auf den Stationen entlasten sollen, nicht mehr finanziert werden sollen, ärgert die Vorstände ebenso. „Wir müssen an sehr vielen Baustellen arbeiten und haben viele Entscheidungen nicht selbst in der Hand“, fasst Albrecht die Situation zusammen.