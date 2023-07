﻿Uniklinik Dresden setzt Krankenhausreform von Lauterbach schon um

Dresden. Die starken Magenbeschwerden beginnen plötzlich. Ende 2021 geht Maik Friedrich ins Krankenhaus. Die Schmerzen waren unerträglich geworden. In einer Dresdner Klinik stellen die Ärzte Ausstülpungen an der Magenwand fest. Bei der Spiegelung des Darms und des Mastdarms entdecken die Mediziner aber auch einen Tumor. Der sitzt im Mastdarm und ist schon in fortgeschrittenem Stadium. „Die Diagnose war ein Schock. Ich war ja gerade einmal Mitte 50“, erinnert sich Maik Friedrich. Die Welt gerät für den Haustechniker in der Klinik Bavaria in Kreischa mit einem Mal aus den Fugen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heute geht es dem 57-Jährigen gut. „Noch ein paar Nachwirkungen habe ich, aber das wird nach und nach immer besser.“ Vor allem die Unterstützung seiner Frau und der Familie habe ihn über die schweren Zeiten getragen. „Stück für Stück habe ich gelernt, mit der Diagnose umzugehen. Wichtig war mir aber immer: Nach vorn schauen und daran glauben, dass ich wieder gesund werde.“ Die Ärzte in beiden Häusern hätten daran einen großen Anteil.

Patient soll die bestmögliche Behandlung erhalten

Maik Friedrich ist das beste Beispiel für eine gelungene Kooperation zwischen zwei Krankenhäusern, sagt Professor Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Universitätsklinikums Dresden (UKD). Das, was Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit seiner Krankenhausreform erreichen wolle, sei in Dresden längst gelebte Praxis. „Es geht darum, den Patienten optimal zu versorgen. Er soll die bestmögliche Behandlung erhalten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Professor Jürgen Weitz vom Uniklinikum Dresden, Professor Steffen Pistorius vom Klinikum Radeberg und Patient Maik Friedrich Patient. © Quelle: Anja Schneider

Einen Tumor am Enddarm zu entfernen, ist eine hochkomplexe und schwierige Operation, erläutert Prof. Jürgen Weitz, Chefarzt der Viszeralchirurgie am UKD. „Da geht es um jeden Millimeter.“ Der Tumor sitze meist nah am After, die Nerven müssten erhalten bleiben. Der Mediziner und sein Team operieren mit Hilfe eines Roboters – in diesem Fall die beste Form der Chirurgie, wie Weitz erklärt. „Der Roboter kommt seit zehn Jahren zum Einsatz, wir haben hunderte dieser Eingriffe vorgenommen und besitzen eine extrem hohe Erfahrung.“

Ärzte operieren in beiden Häusern

Die Expertise am UKD kam Maik Friedrich zugute. Die Operationsnaht muss geschützt werden, deshalb legte das Team einen temporären künstlichen Darmausgang. Nach einem Jahr wird der Darmausgang zurückverlegt. Eine deutlich weniger komplexe Operation. Die Ärzte am UKD schlugen ihrem Patienten vor, den Eingriff an der Asklepios-ASB Klinik Radeberg durchführen zu lassen. „Ich hatte nichts dagegen und war zuversichtlich, dass auch dort alles gut klappen wird“, erklärt der 57-Jährige. „Dort arbeiten auch Profis, da hatte ich Vertrauen.“ Besonders gefallen habe ihm, dass es im Radeberger Krankenhaus etwas ruhiger zugehe als am UKD. „Das ist ein kleineres Haus, da war es nicht ganz so hektisch.“

In Radeberg leitet Prof. Steffen Pistorius die Allgemein- und Viszeralchirurgie. Er hat lange am UKD gearbeitet und lobt die Kooperation mit der Universitätsmedizin. Nicht nur die Patienten würden davon profitieren, sondern auch das Ärzteteam. „Wir sind eine Mannschaft“, bestätigt Weitz, Ärzte aus Radeberg würden am UKD arbeiten und Ärzte aus Dresden in Radeberg. Der größte Nutzen der Kooperation sei es aber, dass sich das UKD auf die komplizierten Operationen konzentrieren könne und das Klinikum in Radeberg auf die weniger komplexen Fälle.

Nicht sinnvoll, wenn jede Klinik alles anbietet

„Die Kooperation mit einer Universitätsklinik ist für unser Haus ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt Lucas Nitschke, Geschäftsführer des Radeberger Klinikums. „Das ist ein Modell, das einmalig in dieser Region ist.“ Einmalig deshalb, weil zwei Häuser mit verschiedenen Trägern zusammenarbeiten. „Es ist nicht sinnvoll, wenn jedes Haus alles anbietet“, weiß Weitz, „der Behandlungserfolg hängt auch von der Erfahrung des Ärzteteams ab.“ Dank der Kooperation würden die Patienten an dem Ort behandelt, an dem die größte Kompetenz für ihr Krankheitsbild vorhanden sei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

300 bis 400 Patienten profitieren im Jahr von der Kooperation, schätzt Weitz. Nichts geschehe über die Köpfe der Patienten hinweg, diese dürften sich nicht abgeschoben fühlen. „Aber Radeberg liegt ja nur wenige Minuten von Dresden entfernt“, weiß der Professor aus eigener Erfahrung – er operiert regelmäßig an der Asklepios-ASB Klinik.

Kooperation auch mit anderen Kliniken

Das UKD halte regelmäßig Tumor-Boards mit dem Weißeritztal-Klinikum Freital ab, das Lungenzentrum kooperiere mit dem Fachkrankenhaus in Coswig und beim Thema Brustkrebs arbeite das UKD mit dem Elblandklinikum eng zusammen, so Albrecht. „Wir setzen die Krankenhausreform jetzt schon um.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Maik Friedrich hat von der Kooperation profitiert. „Es hat immer bestens funktioniert, ob hier in Dresden am Uniklinikum oder in Radeberg“, sagt er.

DNN