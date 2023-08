Unfallserie in Dresden geht weiter: Sieben Radfahrer teilweise schwer verletzt

Dresden. Am Montag sind bei insgesamt sieben Unfällen, drei Radfahrer schwer verletzt wurden, vier weitere wurden leicht verletzt.

In der Leipziger Vorstadt stießen gegen 8.30 Uhr zwei Radfahrer zusammen. Als die 34-Jährige die 50-Jährige überholte, wich diese einer Wurzel aus und stieß mit der 34-Jährigen zusammen. Diese stürzte und verletzte sich leicht.

Ein 30-jähriger Radfahrer war gegen 9.30 Uhr in Gorbitz auf dem Wölfnitzer Ring in Richtung Tanneberger Weg unterwegs, als er nach links geriet und mit einem in gleicher Richtung fahrenden Auto kollidierte. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Drei schwer verletzte Radfahrer

In Blasewitz war eine 61-jährige Radfahrerin gegen 11:35 Uhr vom Schillerplatz zum Körnerplatz unterwegs. Als sie auf das Blaue Wunder fuhr, stürzte sie und verletzte sich schwer. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und prüft, ob es sich um ein medizinisches Problem handelte.

Gegen 12 Uhr befuhr ein 63-Jähriger in Bühlau den für Radfahrer freigegebenen Gehweg der Bautzner Landstraße, als er stark bremste, stürzte und sich schwer verletzte.

In Langebrück war eine Radfahrerin gegen 16.45 Uhr auf der Dresdner Straße in Richtung Bruhmstraße unterwegs. Dabei wurde die 58-Jährige von einem Auto erfasst, der in entgegengesetzter Richtung fuhr und in die Friedrich-Wolf-Straße einbog. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

In der Inneren Altstadt fuhr ein Auto gegen 17.20 Uhr von einem Parkplatz auf die Waisenhausstraße. Dabei stieß es mit einer Radfahrerin zusammen, die in Richtung St. Petersburger Straße fuhr. Die 50-Jährige wurde leicht verletzt.

Kurz vor Mitternacht befuhr ein 35-Jähriger in Pieschen mit einem Pedelec die Molenbrücke in Richtung Marienbrücke, als er auf der Mole aus bislang ungeklärter Ursache stürzte und sich schwer verletzte. Die Polizei geht Hinweisen nach, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung stand.

