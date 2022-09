﻿Illegales Rennen in Dresden-Altstadt, Porschefahrer flieht von Unfallort

Nach einem mutmaßlichen illegalen Autorennen in Dresden-Altstadt, floh der Fahrer eines verunfallten Porsche von seinem Fahrzeug. Die Polizei ermittelt.

Dresden. Am Sonntag kam es gegen 19.30 Uhr auf dem Pirnaischen Platz in Dresden-Altstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW Porsche 993 Turbo geriet auf der Kreuzung ins Schleudern, drehte sich und prallte anschließend gegen die Kante einer Bushaltestelle. Nachdem der Sportwagen stehen blieb ergriff der Fahrer die Flucht. Der Porsche wurde am Fahrwerk und den Rädern erheblich beschädigt.

Dem Unfall vorausgegangen war laut Zeugenaussagen ein Rennen mit einem anderen Auto, welches anschließend ebenfalls die Unfallstelle verließ. Der Porsche wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt u. a. wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.