﻿Spitzenreiter bei Unfallstatistik: Warum Dresden für Radfahrer so gefährlich ist

Dresden. Bereits die Unfallstatistik für 2022 der Polizei Dresden hat offenbart, dass die Landeshauptstadt ein gefährliches Pflaster für Radfahrer ist. Die Zahl der Radler, die bei Unfällen verletzt wurden, war nach dieser von 2021 zu 2022 deutlich gestiegen. Der Dresdner Fahrradclub (ADFC) hat sich nun genauer mit dem Thema befasst und kommt zum Schluss: Keine andere Großstadt zählt pro 100 000 Einwohner mehr Radunfälle als Dresden. Basis des düsteren Fazits bilden laut ADFC die Daten des Unfallatlas der statistischen Ämter des Bundes und der Länder aus den Jahren 2019 bis 2021. Aktuellere Zahlen gebe es bislang nicht.

Radunfallzahlen im Überblick:

Laut der ADFC-Auswertung kam es im genannten Dreijahreszeitraum in Dresden zu 3164 Radunfällen mit Personenschaden, von denen sieben für Radfahrer tödlich endeten. In 530 Fällen gab es Schwerverletzte, die mindestens 24 Stunden im Krankenhaus behandelt wurden, in 2627 Fällen Verletzte. Allerdings: Da der Unfallatlas nicht erfasst, welcher Unfallteilnehmer verletzt wurde, können auch beteiligte Pkw- oder Lkw-Fahrer betroffen sein. Zu den Orten, wo die Radunfälle tödlich endeten, zählen unter anderem die Kreuzungen Stauffenbergallee/Rudolf-Leonhard-Straße, Kohlenstraße/Innsbrucker Straße und Königsbrücker/Hermann-Mende-Straße.

Dresden im Vergleich:

Schaut man sich die Statistiken aller deutschen Halbmillionenstädte an, zeigt sich nach ADFC-Analyse: Dresden zählt mit Abstand die meisten Radunfälle mit Schwerverletzten oder Toten. In der Kategorie Unfall mit Verletzten landet Dresden mit minimalem Abstand auf dem zweiten Platz hinter Hannover. Die wenigsten Radunfälle registrierten Duisburg und Essen. Auch die zweite sächsische Metropole Leipzig schneidet deutlich besser ab als Dresden. Hier zählte die Polizei Sachsen laut ADFC seit 2009 deutlich weniger Radunfälle mit Schwerverletzten, 2021 waren es nur halb so viele wie in Dresden. Auch im Vergleich mit Millionenstädten wie Berlin, Köln oder Hamburg bleibt Dresden Spitzenreiter bei den Radunfällen mit Schwerverletzten pro 100 000 Einwohner.

Wo es besonders oft mit Radfahrern knallt:

Mindestens zehn Mal zwischen 2019 und 2021 kam es laut ADFC-Auswertung zu Radunfällen mit Personenschaden an folgenden zwölf Stellen in Dresden, absteigend nach Unfallhäufigkeit: Sachsenallee/Roßbachstraße, Waldschlösschenbrücke/Fetscherstraße, Comenius-/Zwinglistraße, Albertbrücke/Terrassenufer, Löbtauer/Hirschfelder Straße, Strehlener Platz, Oederaner Straße/Nossener Brücke, Güntz-/Dürerstraße, Fetscher-/Holbeinstraße, Anton-/Leipziger Straße, Boxdorfer/Volkersdorfer Straße, Königsbrücker Straße/Bischofsweg.

Welche Ursachen der ADFC sieht:

Als Ursache für die Radunfallhäufung in der Landeshauptstadt sieht der Dresdner ADFC unter anderem fehlende, zu schmale oder plötzlich aufhörende Radwege, fehlende Tempo-30-Zonen sowie breite Fahrspuren und lang gezogene Kreuzungskurven, welche Autofahrer zum Schnellfahren verleiten würden. ADFC-Geschäftsführer Edwin Seifert kritisiert zudem eine schleppende Umsetzung des 2017 vom Stadtrat beschlossenen Radverkehrskonzepts und wirft den zuständigen Behörden einen falschen Fokus auf flüssigen statt sicheren Straßenverkehr vor. Wenn es nach Rolf Leonhardt von der ADFC-AG Verkehr geht, müsste Dresdens Straßenverkehrsbehörde grundlegend umgebaut werden. Diese sei veraltet, unterbesetzt und die Mitarbeiter schlecht bezahlt. Wäre Dresden nicht Spitzenreiter beim Thema Radunfälle, sondern Kleinkriminalität, würden die zuständigen Behörden wohl deutlich schneller handeln, vermutet Leonhardt.

Forderungen des Fahrradclubs:

Auf Basis seiner Analyse fordert der Dresdner ADFC unter anderem breitere und durchgehende Radwege, Tempo 30 an allen Unfallhäufungsstellen, eine schnellere und konsequentere Umsetzung des Radverkehrskonzepts sowie radfahrerfreundlichere Ampelschaltungen. Jetzt, sagt ADFC-Geschäftsführer Edwin Seifert, liege es am zuständigen Bürgermeister Stephan Kühn (Grüne), mehr Sicherheit auf die Straße zu bringen und mehr Mut zu provisorischen Maßnahmen zu beweisen.

Dass Kühn das Problem zumindest erkannt hat, zeigte er beim Abschluss der Aktion „Respekt durch Rücksicht – Radverkehr im Blick“ der Dresdner Polizei am vergangenen Wochenende. Radeln sei in Dresden vor allem dort unsicher, wo geeignete oder umwegfreie Radverkehrsanlagen fehlten, sagte Kühn und ergänzte: „Diese Voraussetzungen zu schaffen, ist unser Ziel.“