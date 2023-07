Dresden-Innere Neustadt: zwei Radfahrer kollidieren, beide schwer verletzt

Dresden. Am Montagmorgen sind zwei Radfahrer in Dresden-Innere Neustadt miteinander kollidiert. Die beiden fuhren gegen 8.20 Uhr auf dem Geh- und Radweg der Antonstraße in Richtung Albertplatz, als der hintere Radfahrer zum Überholmanöver ansetzte. Dabei stießen beide Fahrer zusammen, wobei einer der beiden, eine 55-Jährige Frau, gegen einen Masten fiel. Beide wurden schwer verletzt.

DNN