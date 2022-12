﻿Auto und Zug kollidierten in Dresden – Fahrer mit Urteil nicht einverstanden

Dresden. Roger S. ist kein unbeschriebenes Blatt, der 58-Jährige hat einige Vorstrafen gesammelt – immer wegen Untreue und Betrugs. So wurde er 2016 verurteilt, weil er als Parkhausverwalter seine Arbeitgeber geprellt und 70.000 Euro aus den Parkautomaten in die eigene Tasche gesteckt hatte. Verkehrsdelikte gab es nicht – bis zum Sommer dieses Jahres. Da ließ er es aber richtig krachen.

Betrunken auf Gleisanlage gefahren

Am 10. Juli fuhr er nachts betrunken mit seinem Opel durch Weixdorf, übersah in seinem Suff an der Rathenaustraße das Andreaskreuz, überhörte den warnenden Pfeifton der Regionalbahn und fuhr auf die Gleise. Der Lokführer leitete zwar eine Notbremsung ein, konnte aber einen Zusammenprall nicht verhindern. 40 Meter schob er den Opel vor sich her.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Alle Insassen der Bahn kamen mit dem Schrecken davon – selbst Roger S. hatte einen Schutzengel. Die Strecke musste für die Aufräumarbeiten gesperrt werden. Der Opel war Schrott, Schaden am Triebwagen rund 20.000 Euro. Ein fast zwei Stunden später durchgeführter Alkoholtest ergab 1,3 Promille.

Einspruch gegen Fahrverbot

Er erhielt einen Strafbefehl über 50 Tagessätze à 60 Euro und ein neunmonatiges Fahrverbot und legte Widerspruch ein. Die Geldstrafe akzeptierte Roger S. – nur die neun Monate Fahrverbot liegen ihm schwer im Magen. Ihr Mandant sei Außendienstmitarbeiter und brauche sein Auto, ließ er seine Verteidigerin vor dem Amtsgericht erklären. Es sei ein einmaliger Ausrutscher gewesen. Er habe sich auch zu einem Aufbauseminar beim TÜV angemeldet. Das Gericht wertete dies positiv. Es blieb bei den 3000 Euro, aber statt neun gab es nur vier Monate Fahrverbot.