Winterwetter in Dresden

Autofahrer blieben vom Glätte-Chaos am Dienstag verschont – Fußgänger kritisieren Winterdienst

Das Glatteis sorgte am Dienstag für Unfälle im Umland, in der Stadt blieb es vergleichsweise ruhig. Kritik am Winterdienst gab es vor allem von Fußgängern.