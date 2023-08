Unfall mit Fahrerflucht in Klotzsche: Polizei sucht Zeugen

Fluglärm

Warum in letzter Zeit Flugzeuge über den Weißen Hirsch fliegen

In den letzten Tagen kam es immer wieder vor, am Donnerstagmorgen sogar zweimal hintereinander: Ein Flugzeug rauscht über Hellerau, die Heide, den Weißen Hirsch und Loschwitz. Das ist nicht nur ungewohnt, sondern in der Routenplanung eigentlich auch nicht vorgesehen.