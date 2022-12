﻿Betrunkener Fahrer kollidiert mit Mauer – leicht verletzt

In Pirna ist am Donnerstagvormittag ein 43-Jähriger gegen eine Mauer gefahren. Er kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Polizisten stellten fest, dass der Mann getrunken hatte. Die Bundesstraße war für beinahe anderthalb Stunden gesperrt.

Pirna. Ein 43-Jähriger ist am Donnerstagvormittag von der Schandauer Straße abgekommen und gegen eine Mauer gefahren. Er trug leichte Verletzungen davon.

Der Mann war mit seiner Mercedes C-Klasse in Richtung Sonnenstein unterwegs, als er in eine Kurve auf Höhe der Hohen Straße von der Fahrbahn abkam und gegen ein Schild und die Mauer fuhr. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war für beinahe anderthalb Stunden gesperrt, was für Stau sorgte. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Ein Test ergab, dass der 43-Jährige mit mehr als 1,8 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten nahmen ihm seinen Führerschein weg und ermitteln wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

