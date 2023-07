Dresden-Südvorstadt: Zwei Frauen bei Unfall in Bus leicht verletzt

Dresden. Am Montagvormittag ist es gegen 9.30 Uhr in der Dresdner Südvorstadt zu einem Unfall gekommen. Zwei Frauen wurden in einem Bus der Linie 62 verletzt, als der Busfahrer an der Haltestelle „Bamberger Straße“ losfuhr.

Dabei stürzte eine 82-Jährige und fiel gegen eine Trennscheibe. Diese zerbarst und eine weitere Insassin wurde durch Splitter leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

DNN