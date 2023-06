Mädchen bei Autounfall in Dresden-Südvorstadt verletzt

Dresden. Am Donnerstag ist ein neunjähriges Mädchen bei einem Unfall auf der Bernhardstraße leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 44-Jährige an diesem Tag mit ihrem Auto auf der Bernhardstraße in Richtung Nürnberger Straße. Auf der Kreuzung Eisenstuckstraße/Bernhardstraße stieß sie dann mit einem Mini zusammen, der gerade in Richtung Münchner Straße unterwegs war. Bei dem Unfall wurde das neunjährige Mädchen, das sich ebenfalls im Mini befand, verletzt. Es entstand zudem ein Schaden in Höhe von etwa 4 000 Euro.

DNN