Mit Kind kollidiert: Unfall in Dresden-Strehlen – Polizei sucht Zeugen

Dresden. Am Freitagnachmittag kam es zu einem Unfall in Dresden-Strehlen. Gegen 14.20 Uhr fuhr ein Radfahrer auf dem Radweg der Oskarstraße in Richtung Wiener Straße. Am Haltepunkt Strehlen kollidierte er mit einem Kind, das gerade mit einem anderen Kind die Treppen herunter und über die Fahrbahn rannte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Das Kind stieg wahrscheinlich in einen Bus ein und verließ den Ort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise: (0351) 483 22 33.

DNN