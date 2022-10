44-jährige Radfahrerin wird in Dresden von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine Radfahrerin ist in Dresden bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Die 44-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Dresden. Einen 44-jährige Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Dresden schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, erfasste ein 43-jähriger Autofahrer die Frau am Freitagvormittag beim Rechtsabbiegen an der Budapester Straße. Daraufhin stürzte die Radlerin und wurde von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 43-Jährige erlitt einen Schock und wurde vor Ort behandelt.

Wie es genau zu dem Unfall gekommen war, war nach Angaben der Polizei zunächst noch unklar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist ebenfalls noch unbekannt.

dpa