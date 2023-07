Transporter stößt am Olbrichtplatz mit Radfahrer zusammen

Ausstellung in Hellerau

Er schuf das Wandbild am Gymnasium Cotta und hinterließ über 1100 Werke: Der Dresdner Künstler Alfred Teichmann ist in Gersdorf bei Hartha geboren und hat in Hartha Spuren hinterlassen. In einigen Wohnzimmern könnten noch unbekannte Teichmanns hängen.