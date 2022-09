Am Montagvormittag sind in der Nähe des Dresdner Elbeparks ein Radfahrer und ein Linienbus zusammengestoßen. Die Polizei sucht Zeugen.

Radfahrer und Bus kollidieren am Elbepark Dresden – Zeugen gesucht

Dresden. Am Montagvormittag sind am Dresdner Elbepark ein Radfahrer und ein Linienbus zusammengestoßen. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Unfall, der sich gegen 11 Uhr in der Nähe der Haltestelle „Washingtonstraße“ ereignete.

Dort überquerte der 60 Jahre alte Radfahrer auf einem Fußgängerüberweg die Washingtonstraße, während der Bus in Richtung Lommatzscher Straße unterwegs war. Beim Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich.

Die Polizei sucht Zeugen und insbesondere Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

