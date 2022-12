Unfall mit zwei Verletzten in Dresden-Mickten: Zeugen gesucht

Auf einer Kreuzung in Mickten ist es am Freitagabend zu einem Unfall gekommen (Symbolbild).

Dresden. Nach einem Unfall mit zwei Verletzten am Freitagabend sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 59-Jähriger war gegen 21.25 Uhr in seinem Skoda auf der Washingtonstraße in Mickten unterwegs. An der Kreuzung Peschelstraße stieß er mit einem von rechts kommenden Nissan zusammen. Der 42-jährige Nissanfahrer und eine 14-Jährige in seinem Wagen wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können. Hinweise bitte telefonisch an 0351 483 2233.

