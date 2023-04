Dresden-Gruna: Betrunkener Radfahrer baut Unfall und verletzt sich

Dresden. In Dresden-Gruna ist am Montagabend ein Radfahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 21 Uhr mit einem Fahrrad auf der Karcherallee in Richtung Bertolt-Brecht-Allee unterwegs. Beim Überqueren der Comeniusstraße stürzte er und verletzte sich leicht.

Die Polizei stellten fest, dass der Mann einen Alkoholpegel von 0,9 Promille aufwies. Eine Anzeige wurde angefertigt, es wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.