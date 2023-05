﻿Fußgängerin an Haltestelle in Dresden von Bus überrollt

Beim Überqueren der Borsbergstraße in Dresden-Striesen ist am Dienstagmorgen eine Frau von einem Bus überrollt und schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Dresden. Bei einem Unfall auf der Borsbergstraße hat eine Fußgängerin am Dienstagmorgen schwere Verletzungen erlitten. Die 49-Jährige wollte an der Haltestelle „Spenerstraße“ die Borsbergstraße überqueren und wurde dabei von einem Bus erfasst, der gerade in die Haltestelle einfuhr. Die Frau stürzte und wurde von dem Bus überrollt. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.