Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Dresden – Fahrer betrunken

Dresden. Ein betrunkener Autofahrer ist am Dienstagmorgen auf der Coventrystraße in Dresden-Cotta auf zwei Autos aufgefahren. Dabei wurden er und zwei Frauen verletzt. Der 25-Jährige war mit seinem Auto auf der Auffahrt von der Coventrystraße auf die Kesselsdorfer Straße unterwegs. Als ein BMW vor ihm verkehrsbedingt hielt, fuhr er auf und schob das Auto in einen Kia.

Die BMW-Fahrerin, eine Beifahrerin im Kia und der 25-Jährige erlitten bei den Unfall leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 35 000 Euro. Ein Alkoholtest bei dem 25-Jährigen ergab mehr als 2,5 Promille. Polizeibeamte behielten den Führerschein des Mannes ein. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn.

DNN