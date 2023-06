Bus kollidiert mit drei Autos in Dresden-Bühlau, mehrere Verletzte

Dresden. In Dresden-Bühlau ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Gegen 14.50 Uhr fuhr ein Linienbus auf der Bautzner Landstraße. An einer Ampel in Höhe der Weißenberger Straße fuhr die Fahrerin den Bus unvermittelt nach links und kollidierte mit zwei Fahrzeugen, welche an der Ampel warteten. Zusätzlich touchierte sie einen geparkten Pkw, auch ein Verkehrszeichen wurde lädiert.

Eine Elfjährige und zwei weitere Personen wurden dabei verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20 000 Euro.

DNN