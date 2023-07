Unfall

Der Regen hat am Dienstagnachmittag auf einigen Straßen in Dresden Aquaplaning verursacht. Am Rande der Stadt landete ein Auto auf dem Dach.

Halk WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket