Dresden-Altstadt: Drei Autos kollidieren, zwei Personen schwer verletzt

Bei einem Unfall am Montagabend wurden in Dresden-Altstadt mehrere Personen verletzt. Ein Kleintransporter kollidierte mit zwei Pkw, an zwei Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Dresden. Am Montagabend kam es in Dresden-Altstadt gegen 19.30 Uhr auf der Güntzstraße zu einem Verkehrsunfall. In Höhe der Kreuzung Pillnitzer Straße/Striesener Straße kollidierte ein Kleintransporter mit zwei Pkw. Der Transporterfahrer und ein Pkw-Fahrer wurden schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Der andere Fahrer wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. An einem der Pkw und am Kleintransporter entstand Totalschaden. Die Berufsfeuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und nahm die ausgetretenen Betriebsstoffe auf. Die Güntzstraße war wegen des Unfalls gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt zur Unfallursache. Während der Unfallaufnahme durchfuhr zweimal ein BMW-Fahrer mit seinem Kombi die abgesperrte Unfallstelle. Gegen ihn ermittelt nun die Polizei.