Dresdner Heide: Radfahrer stürzt zwei Meter tief – schwer verletzt

Dresden. Bei einem Sturz in der Heide hat sich am Sonntagmorgen ein 73-Jähriger schwer verletzt. Das meldet die Polizei und sucht Zeugen des Vorfalls.

Der Mann war demnach gegen 9.10 Uhr mit dem Fahrrad auf der Straße Gänsefuß in Richtung Heidemühle unterwegs, als er in Höhe der Prießnitzstraße in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Er stieß gegen eine Brückenmauer und stürzte zwei Meter in die Tiefe. Der Schwerverletzte wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen des Unfalls melden sich bitte telefonisch unter 0351 483 2233 bei der Polizeidirektion Dresden.

DNN