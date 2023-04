﻿Schwerer Unfall am Samstagabend auf dem Fritz-Förster-Platz

Auf dem Fritz-Förster-Platz sind am Samstagabend zwei Wagen aufeinandergeprallt. Ursächlich war offenbar regelwidriges Linksabbiegen.

Dresden. Am Samstagabend hat sich auf dem Fritz-Förster-Platz in der Nähe des Hörsaalzentrums der TU Dresden ein schwerer Unfall ereignet. Kurz vor 22 Uhr stießen zwei Autos zusammen. Der Fahrer eines Audi war ersten Erkenntnissen zufolge regelwidrig von der Nürnberger nach links in die stadteinwärts führende Bergstraße abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Golf.