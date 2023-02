Dresden: Zwei Fußgänger bei Unfällen schwer verletzt

Bei Unfällen wurden zwei Fußgänger in Dresden-Südvorstadt und in Schönfeld-Weißig schwer verletzt. Eines der Opfer ist ein 14-jähriges Mädchen.

Zwei Personen wurden bei Unfällen in Dresden schwer verletzt.

Dresden. In Dresden-Südvorstadt und der Ortschaft Schönfeld-Weißig sind am Dienstag zwei Personen bei Unfällen schwer verletzt worden.

Gegen 15 Uhr erfasste ein Auto ein ein 14-jähriges Mädchen an der Haltestelle „Zachengrundring“. Sie war aus einem Bus ausgestiegen und hinter diesem auf die Fahrbahn gelaufen. Dabei wurde sie angefahren und schwer verletzt.

Am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr wurde ein Mann bei einem Unfall in Dresden-Südvorstadt schwer verletzt. Auf Höhe der Hübnerstraße betrat er unvermittelt die Nürnberger Straße. Dabei wurde er von einem Kleintransporter erfasst und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt etwa 1 000 Euro.