﻿Totalschaden: Pkw kollidiert mit Baumstumpf in Dresden-Neustadt

Bei einem Unfall in Dresden-Neustadt kam es zu einem Totalschaden. Dabei fuhr ein Pkw gegen einen Baumstumpf und kippte um. Sperrungen waren die Folge.

Dresden. Am Dienstag kam es gegen 6.10 Uhr auf der Königsbrücker Straße in Dresden-Neustadt zu einem Verkehrsunfall. In Höhe des Landesfunkhauses des MDR prallte ein Pkw gegen einen Baumstumpf und kippte um.