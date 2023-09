100 000 Euro Sachschaden: Audifahrer fährt in parkende Autos und gegen Wand

Dresden. Ein 62-Jähriger hat bei einem Unfall am Dienstagabend im Stadtteil Friedrichstadt einen sechsstelligen Schaden verursacht. Niemand wurde verletzt, die Polizei ermittelt nun gegen den Audifahrer.

Die Polizei Dresden beschäftigte sich am Dienstag gleich drei Mal mit dem 62-Jährigen und seinem Auto. Zunächst stoppten die Beamten den Mann um die Mittagszeit auf einem Parkplatz an der Washingtonstraße. Da er mit mehreren offensichtlichen technischen Mängeln fuhr, untersagten sie ihm die Weiterfahrt in seinem Audi A6, so Angaben der Polizei. Am Nachmittag fiel der nicht mehr verkehrssichere Kombi wieder Polizisten auf, dieses Mal an der Hamburger Straße. Sie stoppten den Fahrer erneut und überwachten nun das Abschleppen des Audis.

Fahrer verliert beim Abbiegen Kontrolle über Auto

Doch der 62-Jährige setzte sich auch danach wieder ans Steuer des Audis. Gegen 20.30 Uhr verlor er beim Abbiegen von der Schäferstraße in die Menagierestraße die Kontrolle über das Fahrzeug. Er prallte erst gegen zwei parkende Autos, einen Toyota Auris und einen Tesla Model 3, dann gegen ein Verkehrsschild und fuhr schließlich in die gegenüberliegende Hauswand. Dabei verursachte er laut Polizeiangaben etwa 100 000 Euro Schaden, verletzt wurde niemand.

Nun ermittelt die Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Fahrer und stellten seinen Führerschein sowie das Auto sicher. Wie der 62-Jährige nach dem Abschleppen seines Autos wieder an das Fahrzeug gelangen konnte sei Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizeidirektion Dresden auf Nachfrage mit.

