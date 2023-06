Lkw kommt am Autobahndreieck Dresden-West von Fahrbahn ab: 100 000 Euro Schaden

Dresden. In der Nacht zum Dienstag ist gegen 0.30 Uhr ein Lkw-Fahrer in Dresden-Gompitz von der Fahrbahn abgekommen. Der 37-Jährige fuhr am Autobahndreieck Dresden-West auf der A 17 und wollte in Richtung Chemnitz auf die A 4 abbiegen.

Bei dem Manöver kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der mit Autos beladene Laster blieb an einer Böschung stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 100 000 Euro.

DNN