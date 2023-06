Mann stirbt nach Verkehrsunfall auf Fritz-Reuter-Straße in Dresden

Dresden. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ist ein Mann bei einem Autounfall im Dresdner Hechtviertel tödlich verunglückt. Der Fahrer eines VW Golf war auf der Fritz-Reuter-Straße in Richtung Königsbrücker Straße unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der 56-Jährige in Höhe Friedensstraße in den Gegenverkehr. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Nach der Kollision verstarb der 56-Jährige noch am Unfallort. Weitere Personen wurden nicht verletzt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7 000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

