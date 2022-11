Unfall auf der A4 in Dresden: Ein Verletzter

Dresden. Bei einer Kollision auf der A4 an der Anschlussstelle Dresden Flughafen ist am Donnerstagmorgen ein Mann verletzt worden. Aus bisher unbekannter Ursache war sein PKW in einen Unfall mit zwei LKW verwickelt.

Die Feuerwehr sperrte den Unfallort großflächig ab. Weil der sich über drei Fahrspuren erstreckte, stand danach nur noch eine Spur für den Verkehr zur Verfügung. Im Einsatz waren 33 Feuerwehrleute.

Von lg