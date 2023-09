Fahrer verliert Kontrolle: Schwerverletzter nach Unfall auf A 13

Thiendorf. : Am Montag kam es gegen 17.30 Uhr auf der BAB 13 zu einem Verkehrsunfall. Kurz vor der AS Thiendorf geriet ein Kleintransporter ins Schleudern. Der Wagen schleuderte in den Straßengraben, durchbrach den Wildzaun, fällte einen Baum und kippte um. Der Fahrer wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 38“ ins Krankenhaus geflogen. Auslöser des Unfalls könnte ein geplatzter Reifen am Mercedes sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Freiwillige Feuerwehr Radeburg war im Einsatz, unterstützte den Rettungsdienst und sicherte die Unfallstelle ab. Die Autobahn war zeitweise in Richtung Berlin gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

DNN