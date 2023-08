Unfall

Rettungswagen und Opel stoßen am Elbepark zusammen

Am Donnerstag ist ein Rettungswagen mit einem Auto auf der Kötzschenbroder Straße zusammengestoßen. (Symbolfoto)

Am Donnerstag ist am Elbepark in Dresden ein Rettungswagen mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen.