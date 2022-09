Am Bahnhof Mitte in Dresden sind am Donnerstagvormittag eine Straßenbahn und ein Mercedes Sprinter kollidiert. Eine Bahninsassin wurde verletzt.

Dresden. Hoher Schaden und eine leicht verletzte Frau sind die Bilanz eines Unfall, der sich am Donnerstagvormittag am Bahnhof Mitte ereignete. Kurz nach 9 Uhr waren an einer Parkplatzausfahrt an der Jahnstraße ein Mercedes Sprinter und eine Straßenbahn kollidiert.

Die verletzte 49-Jährige saß in der Bahn. Der Sprinterfahrer und Führerin der Straßenbahn blieben unverletzt. Der Schaden beträgt rund 25.000 Euro.

Von fkä