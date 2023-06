﻿Betrunkener Autofahrer rammt Lichtmast an der Königsbrücker Straße

Dresden. Mit gut 1,8 Promille hat in der Nacht zu Donnerstag ein Autofahrer in Dresden einen Lichtmast gerammt. Der Wagen war gegen 1.30 Uhr beim Abbiegen am Albertplatz von der Königsbrücker Straße abgekommen.

Der VW Touran ging anschließend in Flammen auf. Laut Feuerwehr brannte das Auto in Gänze. Trotz Löscheinsatzes ist der Wagen nun Schrott.

Der 52 Jahre alte Fahrer und seine 24-jährige Beifahrerin konnten sich selbst aus dem Wagen befreien. Sie kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Königsbrücker Straße musste zeitweise gesperrt werden, später konnte der Verkehr vorbeigeleitet werden.

DNN