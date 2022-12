Unfälle wegen glatter Straßen: Vier Menschen verletzt – Polizei bittet um Vorsicht

Nach Geiselnahme in Dresden: Opferbeauftragte als Ansprechpartnerin

Nach den Ereignissen in der Dresdner Innenstadt am Samstag hat sich Iris Kloppich, Opferbeauftragte der Sächsischen Regierung, zu Wort gemeldet. Opfer und Betroffene können sich für Hilfe an ihr Büro wenden.