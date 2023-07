Radfahrer bei Unfällen in Striesen und der Altstadt verletzt

Dresden. Am Wochenende sind in Dresden zwei Radfahrer bei Unfällen verletzt worden. Zu beiden sucht die Polizei nun Zeugen.

Am Samstag stießen gegen 21.45 Uhr auf der Wilsdruffer Straße ein Fußgänger und ein Radfahrer zusammen. Der Fußgänger hatte die Straße in Richtung Schießgasse überquert, der Radler fuhr in Richtung Postplatz. Der Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß an einen stehenden Bus gedrückt und leicht verletzt. Der Fußgänger lief weiter.

Schwer verletzt hat sich hingegen ein Radfahrer, der am Sonntagvormittag in Striesen von einem Auto angefahren worden war. Ersten Ermittlungen zufolge radelte der 34-Jährige gegen 11 Uhr auf der Schlüterstraße und bog links in die Schandauer Straße ab. Der Fahrer des Wagens – ein Toyota Prorace – kam ihm auf der Ermelstraße entgegen und wollte geradeaus fahren.

Hinweise zu den Unfällen nimmt die Polizei unter 0351 483 22 33 entgegen.

