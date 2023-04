Zwei Radfahrer bei Unfällen in Löbtau verletzt

Dresden. Zwei Radfahrer und eine Businsassin sind am Donnerstag bei Unfällen in Dresden-Löbtau verletzt worden. Am Donnerstagmorgen hatte der Fahrer eines Linienbusses beim Rechtsabbiegen von der Kesselsdorfer auf die Tharandter Straße einen 23-Jährigen auf seinem Fahrrad angefahren. Der junge Mann war dabei, die Tharandter Straße zu überqueren. Er und eine 46-Jährige im Bus verletzten sich leicht.

Am Nachmittag erfasste dann ein VW-Fahrer auf der Kreuzung Wiesbadener und Dölzschener Straße beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Radfahrer. Der 46-Jährige stürzte und trug ebenfalls leichte Verletzungen davon.