﻿Nur noch ein Rumpfteam führt die Stadtverwaltung Dresden

Dresden. Wer bin ich, und wenn ja, wie viele? Der Spruch aus der Kategorie Psychiatrie-Witz hat vielleicht einen langen Bart, aber er passt derzeit wunderbar auf die Spitze der Stadtverwaltung Dresden. Besonders lustig geht es da auch nicht zu.

Derzeit sieht das beispielsweise so aus: Die Verwaltung informiert aktuell mit einer „Hausmitteilung“ die Stadträte über die Umsetzung eines Finanzbeschlusses. Unterschreiben müsste das der Finanzbürgermeister. Den gibt es gerade nicht. Also unterzeichnet stattdessen „i.V. Jan Donhauser“. Bei der Kenntnisnahme des Oberbürgermeisters steht, ja genau, „i.V. Jan Donhauser“. Der Bildungsbürgermeister ist multifunktional und wenn es schlimmer kommen kann, kommt es auch schlimmer.

Allerlei Vertretungsjobs

Am 31. Oktober scheidet die fünfte Beigeordnete des Oberbürgermeisters aus dem Amt. Auf den letzten Metern hat auch Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) neben ihren Amtspflichten noch allerlei Vertretungsjobs.

Bis zum Ende ihrer Amtszeit sei noch einiges für den Stadtrat sowie diverse Sitzungen und Gremien vorzubereiten. „Ich freue mich auf die Verleihung des Deutsch-Tschechischen Lyrikpreises am 30. Oktober im Zentralwerk, wo ich den Oberbürgermeister letztmalig vertreten werde“, erklärte Klepsch auf DNN-Anfrage zu ihrem Restprogramm.

In Kuratorium und Stiftungsrat der Stiftung Frauenkirche Dresden vertritt sie am Wochenende den Oberbürgermeister. Am Freitag geht sie letztmalig auf Dienstreise, um bei der Volker-Homann-Stiftung in Freiburg erneut Projekte aus der Dresdner Kultur zur Förderung vorzuschlagen. Sie vertritt Hilbert auch beim Treffen der Freien Radios aus ganz Deutschland in Dresden, ist in dieser Woche zudem die Vertretung für die Bereiche „Soziales-Gesundheit-Wohnen“ sowie „Stadtentwicklung-Bau“ und an zwei Tagen für den Oberbürgermeister an der Rathausspitze, „was das Lesen und Unterschreiben zahlreicher Akten mit sich bringt“.

Leitplanken für künftige Amtszeit

Sie habe sich im Juni auf das öffentlich ausgeschriebene Amt als Beigeordnete für Kultur und Tourismus der Landeshauptstadt Dresden beworben. Themen wie kulturelle und soziale Teilhabe, ökologische und soziale Nachhaltigkeit, Diversität und Qualität in Kunst und Kultur seien dabei Leitplanken, sollte es eine zweite Amtszeit für sie geben. Das fast immer positive Miteinander, im Kulturbereich wie im Tourismus mit einer völlig anderen Szene als auch mit den Kollegen aus anderen Geschäftsbereichen, hätten sie motiviert, „mich nochmals zu bewerben“.

„In einer Stadt wie Dresden Kultur- und Tourismusbürgermeisterin sein zu dürfen, ist strukturell wie politisch anspruchsvoll, herausfordernd und beglückend zugleich“, erklärte Annekatrin Klepsch. Die Themenpalette ist lang und kann hier nur in Stichpunkten angerissen werden: Neuaufstellung des Kulturentwicklungsplans, Kommunale Kulturförderung, kostenlose Angebote der Kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche, Museumskonzeption, Erinnerungskultur. Nicht zuletzt ging es auch um Schulbibliotheken, für die es an allen Schularten aktuell 41 Standorte gibt.

Schließlich gab es zahlreiche Besetzungsverfahren, die sie jeweils als Vorsitzende einer Findungskommission zu leiten hatte. „Ich bin glücklich, dass es gelungen ist, in breit aufgestellten Verfahren hervorragende Persönlichkeiten für das Kulturamt, den Kreuzchor, die Dresdner Philharmonie, das Europäische Zentrum der Künste Hellerau, die Staatsoperette, das Societaetstheater, das Verkehrsmuseum, das Stadtmuseum und das Hygienemuseum zu finden“, fasst Klepsch zusammen.

Lehrreiches Scheitern

Ein leider nicht erfolgreiches Projekt ihrer Amtszeit sei die Bewerbung Dresdens als Kulturhauptstadt Europas 2025 gewesen. Klepsch: „Rückblickend glaube ich, es war nicht unser Wettbewerb, da wir bereits als Kulturstadt in Europa bekannt waren.“ Umso mehr gönne sie Chemnitz den Erfolg und sei gespannt auf das Programm 2025. Der lehrreiche Mehrwert für Dresden: „Kritische Selbstbefragung des Vorhandenen unter einer globalen Perspektive und bessere Vernetzung zwischen den kulturellen Akteuren von Stadt, Land und Freier Szene“.

Die aktuelle Diskussion um die Bürgermeisterwahl will sie nicht bewerten. Es sei legitim, Strukturen neu aufzustellen und im demokratischen Prozess auszuhandeln. Eine nahtlose Besetzung der Beigeordneten wäre sicher „wünschenswert gewesen“. Sie seien die Schnittstelle zwischen Verwaltung und Ämtern sowie dem Stadtrat und der Landes- und Bundespolitik. Klepsch hätte in der öffentlichen Reflexion der Neubesetzung allerdings eine stärkere Debatte über die Erwartungen der Bürger an die Bürgermeisterämter und die Kompetenzen und Erfahrungen der Bewerber erwartet.

Hoffen auf eigenständiges Ressort

Nun hofft sie, dass zwischen den Fraktionen und dem Oberbürgermeister „zeitnah ein Konsens über die zukünftige Struktur hergestellt werden kann“, mit der die Potenziale unserer Stadt entwickelt und Krisen gemeistert werden können. „Ich werbe dafür, dass das Kulturressort aufgrund der Vielzahl an Kulturinstitutionen in der Stadt und der Komplexität der Aufgaben eigenständig bleibt wie beispielsweise in Leipzig oder München und nicht unter das Bildungs- oder Wirtschaftsressort subsumiert wird“, sagte Klepsch. Ressortübergreifende Zusammenarbeit müsse es natürlich geben und habe in der Vergangenheit auch funktioniert.

Mit dem Ende der Amtszeit von Klepsch bleibt neben Jan Donhauser nur noch Stephan Kühn (Grüne). Beide sind erst 2020 gewählt worden und noch bis 2027 im Amt. Die siebenjährige Amtszeit endete für Peter Lames (Finanzen/SPD), Detlef Sittel (Ordnung und Sicherheit/CDU) sowie Eva Jähnigen (Umwelt/Grüne) am 11. September, für die Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke) am 30. September und für deren Amtskollegin aus dem Kulturbereich nun eben am 31. Oktober.

Stillstand bei Personalpoker

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) favorisiert wohl mittlerweile ein Modell mit insgesamt sechs Beigeordneten, nur vier wären dann neu zu wählen. Das will Hilbert möglichst Ende November über die Bühne bringen. Grüne, Linke und CDU kämen mit 37 Stimmen auf eine knappe Mehrheit für letztlich jeweils zwei Posten. Ob der OB dem sein Einvernehmen erteilt, weil er seine Verwaltungsstruktur durchsetzen kann, ist offen. Mit Zustimmung oder Enthaltung von FDP oder Freien Wählern/Freien Bürgern wäre das Ergebnis sicher komfortabler. Von der dann ausgebooteten SPD ist kaum Unterstützung zu erwarten.

Doch gegenwärtig ist alles offen. Viele der ehrenamtlichen Stadträte sind noch in den Ferien. Die Verwaltung ist in schwieriges Fahrwasser geraten. Der OB sitzt das aus. Ein Zusammenbruch der Verwaltung sei bislang nicht zu beobachten, heißt es von ihm. Und aus Verhandlungskreisen dringt der Satz: „Still ruht der See.“