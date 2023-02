Dresden-Striesen: Unbekanntes Pärchen überfällt 91-jährige Frau

Am Dienstag wurde eine Seniorin in Dresden-Striesen Opfer eines Überfalls. Ein Pärchen bedrängte die 91-Jährige und raubte viel Bargeld.

Dresden. In Dresden-Striesen wurde am Dienstagnachmittag eine 91-jährige Rentnerin von Unbekannten ausgeraubt. Gegen 13.50 Uhr bedrängte ein Pärchen die Frau vor ihrer Haustür an der Mosenstraße. Die Seniorin wurde an den Armen gepackt und in das Treppenhaus gedrängt.

Als die beiden Täter daraufhin verschwanden, bemerkte die Frau, dass ihr Portmonnaie mit etwa 500 Euro und persönlichen Dokumenten fehlten.