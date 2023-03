Bewaffneter überfällt und bedroht Verkäufer – Zeugen gesucht

Am Donnerstag hat ein Unbekannter ein Geschäft an der Augsburger Straße überfallen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Dresden. Am Donnerstagabend gegen 20.50 Uhr hat ein Unbekannter den Verkäufer in einem Geschäft an der Augsburger Straße überfallen. Der Täter bedrohte den Verkäufer mit einer Pistole und forderte Bargeld. Dieser übergab mehrere hunderte Euro aus der Kasse. Im Anschluss verlangte der Unbekannte mehrere Elektro-Zigaretten. Nachdem er auch diese erhalten hatte, floh er.

Nach Angaben der Polizei war der Täter circa 18 Jahre alt, etwa 1,75 Meter und von normaler bis dünner Statur. Er trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Applikationen am Knie, einen schwarzen Kapuzenpullover und einen ins Gesicht gezogenen schwarzen Schal. Er hatte helle Haut und sprach Deutsch mit leichtem sächsischem Dialekt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Identität des unbekannten Täters machen können. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der 0351 483 22 33.