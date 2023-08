Unbekannter Mann befriedigt sich vor 17-Jähriger auf einer Bank am Bahnhof Dresden-Dobritz

Leubnitz-Neuostra

Brandstiftung in Dresden: Feuer in leerstehender Gartenlaube

In einer leerstehenden Gartenlaube in Leubnitz-Neuostra hat in der Nacht zu Donnerstag gebrannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Nun sucht die Polizei nach den Brandstiftern.