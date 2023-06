Unbekannter belästigt zwei Jungen sexuell – Zeugen gesucht

Dresden. Am Mittwochnachmittag gegen 14:15 hat ein Unbekannter zwei Jungen in der Nähe des Nesselgrundwegs in der Dresdner Heide sexuell belästigt. Die beiden Kinder hielten sich am Prießnitzwasserfall auf, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurden.

Zunächst bot ihnen der Mann Geld an, wenn sie sich entkleiden würden. Kurz darauf griff er einem der Jungen an die Hose. Die Kinder riefen laut um Hilfe und rannten davon. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei ermittelt wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern und sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können oder verdächtige Personen im Umfeld des Tatortes beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351 483 22 33.

