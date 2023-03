Unbekannter attackiert 13-Jährigen in Straßenbahn – Zeugen gesucht

Dresden. Am Mittwochnachmittag gegen 13.45 Uhr hat ein Unbekannter einen 13-jährigen Jungen in einer Straßenbahn der Linie 4 attackiert. Der Junge stieg an der Haltestelle Alttrachau in die Bahn und fuhr in Richtung Innenstadt. In der Bahn schrie der Unbekannte den Jungen an und bedrängte ihn. Als dieser an der Haltestelle Mickten aussteigen wollte, hielt der Mann den 13-Jährigen an der Kapuze fest. Der Junge konnte sich losreißen und verließ die Bahn. Er wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Der Unbekannte war etwa 50 Jahre alt, 1,70 Meter bis 1,85 Meter groß und von normaler Statur. Er hatte eine Glatze und sprach Deutsch. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zur Identität des Unbekannten machen können. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der 0351 483 22 33.