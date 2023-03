Unbekannte legen Gegenstände auf Gleise – Lokführer muss Bremsung einleiten

Am Mittwoch kam es auf dem Streckenabschnitt Dresden Hauptbahnhof nach Dresden-Reick zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Unbekannte legten einen Schotterhaufen auf die Gleise. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Nachdem Unbekannte am Mittwoch einen Schotterhaufen auf die Gleise legten, kollidierte ein ICE in Dresden-Reick mit dem Haufen, trotz Gefahrenbremsung. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild)

Dresden. Am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr ist ein ICE auf der Strecke Dresden Hauptbahnhof – Dresden-Reick trotz sofortiger Gefahrenbremsung mit einem Schottersteinhaufen kollidiert. Unbekannte Personen legten zuvor vermutlich den Schottersteinhaufen auf die Gleise, so die Bundespolizei.

Durch die Kollision wurde der ICE am Drehgestell-Radlauf und der Bugklappe beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeitig noch unbekannt. Nach ersten Erkenntnissen haben sich drei jugendliche Personen kurz darauf von dem Ereignisort in unbekannte Richtung entfernt.

Am 11. März kam es zu einem ähnlichen Vorfall im Bereich des Haltepunktes Gröditz/Sachsen. Nachdem Unbekannte eine Eisenstange mit Metallschild und eine Betonplatte auf die Gleise legten, gelang es dem Lokführer rechtzeitig zu bremsen.

Die Bundespolizei in Dresden hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Angaben zu den mutmaßlichen Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an die Bundespolizei in Dresden unter der 0351 81 50 20.