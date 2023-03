Unbekannte haben im Dresdner Stadtteil Niedersedlitz mehrere Hetzplakate aufgehangen. Die Polizei hat diese am Sonntag sichergestellt und ermittelt wegen des Verdachts der verhetzenden Beleidigung.

Unbekannte hängen Hetzplakate in Niedersedlitz auf

Dresden. Am Sonntag haben Unbekannte im Dresdner Stadtteil Niedersedlitz mehrere Hetzplakate aufgehangen. Die Plakate thematisierten eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Dresden-Sporbitz und wiesen unter anderem eine rassistische Abbildung auf. Parallel wurde zu einer Demonstration Mitte dieser Woche aufgerufen. Die aufgefundenen Plakate wurden sichergestellt. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts der verhetzenden Beleidigung, so die Polizei.