Unbekannte bewerfen S-Bahn mit Steinen und zerstören Fensterscheibe – Zeugen gesucht

Weltunternehmen Zeiss baut in Dresden am Fritz-Foerster-Platz

Seit drei Jahren arbeitet die Firma die Zeiss Digital Innovation, Tochter des Technologieunternehmens Carl Zeiss, in Dresden an digitalen Projekten im Gesundheitsbereich. Der Firmensitz am Fritz-Foerster-Platz wird nun um einen Anbau erweitert. So soll das neue Gebäude aussehen.