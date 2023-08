Unbekannte beleidigen zwei Syrer rassistisch und zeigen Hitlergruß – Zeugen gesucht

Autobahndreieck Dresden-Nord

Schwerer Unfall auf der A13 bei Radeburg: Auto stößt mit Kleintransporter zusammen

Am Dienstag ist ein Pkw am Autobahndreieck Dresden-Nord mit einem Kleintransporter zusammengestoßen. Es gab drei Verletzte. Die Autobahn wurde für etwa eineinhalb Stunden in Richtung Dresden/Görlitz voll gesperrt.